WebCatalog
OverDrive

OverDrive

overdrive.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من OverDrive على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ابحث واستعار من كتالوج OverDrive الضخم للكتب الإلكترونية والكتب الصوتية ومقاطع الفيديو.

الموقع الإلكتروني: overdrive.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ OverDrive. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Sora

Sora

soraapp.com

Libby

Libby

libbyapp.com

Storytel

Storytel

storytel.com

Rakuten Kobo

Rakuten Kobo

kobo.com

Imovirtual

Imovirtual

imovirtual.com

Kuku FM

Kuku FM

kukufm.com

Visually

Visually

visual.ly

Yandex Video

Yandex Video

yandex.com

Frame Set

Frame Set

frameset.app

Oberlo

Oberlo

app.oberlo.com

nuclia

nuclia

nuclia.cloud

Fashion World

Fashion World

fashionworld.co.uk

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية