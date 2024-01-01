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SoftwareSuggest - Vendors

SoftwareSuggest - Vendors

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: softwaresuggest.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SoftwareSuggest - Vendors على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

SoftwareSuggest عبارة عن منصة عبر الإنترنت تساعد الشركات والمؤسسات والمهنيين في اختيار أفضل الحلول البرمجية. يعمل برنامج SoftwareSuggest على تبسيط العملية من خلال إدراج برامج الأعمال ومراجعتها ومقارنتها. وفي هذه العملية، يساعد أيضًا بائعي البرامج على اكتشاف العملاء المحتملين والتواصل معهم.

الفئات:

Business
منصات مراجعة التكنولوجيا

الموقع الإلكتروني: softwaresuggest.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SoftwareSuggest - Vendors. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Capterra

Capterra

capterra.com

SourceForge

SourceForge

sourceforge.net

G2

G2

g2.com

GetApp

GetApp

getapp.com

Software Advice

Software Advice

softwareadvice.com

TrustFinance

TrustFinance

trustfinance.com

StackRadar

StackRadar

stackradar.co

Reviano

Reviano

reviano.com

PRmarketing.tools

PRmarketing.tools

prmarketing.tools

SoftwareReviews

SoftwareReviews

softwarereviews.com

TechnologyCounter

TechnologyCounter

technologycounter.com

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