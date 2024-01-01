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بدائل - SoftwareSuggest - Vendors

SourceForge

SourceForge

sourceforge.net

SourceForge هي خدمة ويب توفر لمستهلكي البرامج موقعًا مركزيًا عبر الإنترنت للتحكم في مشاريع البرامج مفتوحة المصدر وإدارتها وبرامج الأعمال البحثية.

Capterra

Capterra

capterra.com

Capterra, Inc. هي شركة بيع مجانية للسوق عبر الإنترنت تعمل كوسيط بين المشترين وبائعي التكنولوجيا في صناعة البرمجيات. تساعد الشركة المستهلكين في اختيار البرامج التي تناسب احتياجاتهم من خلال مراجعات المستخدمين وأبحاثهم.

G2

G2

g2.com

قارن بين أفضل برامج وخدمات الأعمال بناءً على تقييمات المستخدمين والبيانات الاجتماعية. مراجعات لبرامج CRM وERP وHR وCAD وPDM وبرامج التسويق.

GetApp

GetApp

getapp.com

اكتشف أفضل تطبيقات الأعمال لعام 2022 وتحقق من أكثر من مليون تقييم ومراجعة تم التحقق منها. احصل على توصيات مبنية على البيانات واقرأ الأوصاف المتعمقة للعثور على الأدوات المناسبة لفريقك.

Software Advice

Software Advice

softwareadvice.com

قد يكون البحث عن البرامج أمرًا مرهقًا. دعنا نساعد. نحن نساعدك في العثور على البرنامج المناسب لشركتك، مجانًا وفي أقل من 15 دقيقة.

TrustFinance

TrustFinance

trustfinance.com

منصة مراجعة الخدمات المالية الأكثر ثقة. مراجعات المستخدم والمعلومات والخدمات ورؤى الشركة كلها في مكان واحد.

Taloflow

Taloflow

taloflow.ai

يحدد Taloflow أفضل البنية التحتية السحابية ومنتجات واجهة برمجة التطبيقات (API) لحالة الاستخدام الخاصة بك، مما يوفر لك أسابيع من التحليل المستغرق لكل قرار كبير.

We Suggest Software

We Suggest Software

wesuggestsoftware.com

wesuggestsoftware.com هو دليل برامج مملوك ذاتيًا يقدم مراجعات واقتراحات حول البرامج في جميع قطاعات الأعمال من المحاسبة إلى اليوغا (من الألف إلى الياء). يسمح هذا الموقع للزوار بكتابة الآراء والاقتراحات والاستفسارات حول أي برنامج يحتاجونه. هذه المنصة مفيدة أيضًا للشركات التي تنتج البرامج وتبيعها وتوز...

Tekpon

Tekpon

tekpon.com

Tekpon هو موقع لتجميع البرامج وموقع لتوليد العملاء المحتملين. بادئ ذي بدء، هدف Tekpon هو مساعدة الأفراد والمؤسسات على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن منتجات البرامج، ومساعدتهم على تقليل التكلفة، وإنشاء مجموعة البرامج المناسبة التي لا غنى عنها. ثانيًا، يهدف إلى مساعدة شركات البرمجيات على الترويج للمشترين...

StackRadar

StackRadar

stackradar.co

مجتمع ومعالجة الأدوات التقنية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية ومنخفضة التعليمات البرمجية لمساعدة الأشخاص والشركات من كل نوع على فهم مجموعات التكنولوجيا الخاصة بهم وإنشائها ودمجها وتوسيع نطاقها.

Reviano

Reviano

reviano.com

مراجعة ومقارنة وتقييم برامج الأعمال الصغيرة. استخدم مجموعة Reviano من مراجعات المنتجات، والمقارنات جنبًا إلى جنب، للعثور على البرنامج المناسب لعملك.

PRmarketing.tools

PRmarketing.tools

prmarketing.tools

PRmarketing.tools هو دليل لأدوات العلاقات العامة والتسويق (البرامج والخدمات). فهو يتيح لك اختيار أفضل أدوات العلاقات العامة والتسويق من خلال توفير مؤشر رضا المستخدم المجمع بالإضافة إلى العديد من الميزات التي تسهل الاختيار. تقدم PRmarketing.tools أيضًا الرموز الترويجية والأخبار والتحليلات والبيانات ...

SoftwareReviews

SoftwareReviews

softwarereviews.com

تتمثل مهمة SoftwareReviews في رفع مستوى تجربة برامج B2B لكل من المشترين ومقدمي الخدمات. نحن نقوم بتمكين المؤسسات بأفضل البيانات والرؤى والنصائح لتحسين تجربة شراء وبيع البرامج. من خلال الجمع بين المراجعات التي تركز على تجربة العملاء وعقود من التغطية التكنولوجية، تقدم خدماتنا البحثية والاستشارية الم...

TechnologyCounter

TechnologyCounter

technologycounter.com

Technology Counter عبارة عن منصة لتوصية البرامج عبر الإنترنت. إنها تساعد الشركات والمهنيين والمنظمات في العثور على أفضل الحلول البرمجية. يقوم Technology Counter بالربط بين المشترين والبائعين لتكنولوجيا الأعمال، مما يوفر للمشترين أفضل البرامج والبائعين مع جمهورهم المثالي. وهذا يساعدهم على تحسين أعما...

SoftLead

SoftLead

softlead.ro

Softlead هي أهم مشغل B2B في النظام البيئي للبرمجيات في رومانيا، حيث تساعد الشركات على اختيار الحل البرمجي المناسب، بناءً على الحمض النووي الرقمي الخاص بها. تم إطلاق Softlead كسوق لبرمجيات المؤسسات B2B، وتمكنت من مساعدة أكثر من 15.000 شركة على اختيار وتنفيذ الحل البرمجي المناسب لأعمالهم. كل شركة فر...

Serchen

Serchen

serchen.com

Serchen هي الشركة الرائدة المعترف بها في التوفيق بين المشترين والبائعين للخدمات عبر الإنترنت. إنهم ملتزمون بتوفير تجربة لا مثيل لها لعملائنا، وربط المشترين والبائعين بأفضل الخدمات السحابية في فئات IaaS وPaaS وSaaS.

SaaS Hub

SaaS Hub

saashub.com

SaaSHub هو سوق برمجيات مستقل. هدف SaaSHub هو أن تكون موضوعيًا وبسيطًا وأن تكون محطتك الأولى عند البحث عن خدمة جديدة لمساعدتك على تنمية أعمالك. سيساعدك SaaSHub في العثور على بدائل ومراجعات للمنتجات التي تستخدمها بالفعل.

ITreview

ITreview

itreview.jp

برنامج ITreview مخصص للبحث والمشورة بشأن منتجات تكنولوجيا المعلومات. إنه يوفر لمحترفي تكنولوجيا المعلومات اليابانيين منصة مركزية لإجراء مراجعات منتجات SaaS. يهدف البرنامج إلى تعزيز عملية صنع القرار من خلال توفير الأدوات التي تسهل الإنشاء التلقائي لجداول مقارنة المنتجات. تستخدم هذه الجداول تقنية الذك...

Growth Tools

Growth Tools

growthtools.com

أدوات النمو هي خدمة تدريب شهرية تجعل من المستحيل تقريبًا الفشل في جذب المزيد من العملاء. نحن نجمع بين أدلة النمو التي أثبتت جدواها وبين التدريب الفردي ودعم الأقران حتى لا تشعر بالإرهاق أو التعثر أو التساؤل عما يجب عليك فعله بعد ذلك. قاعدة بيانات تضم مئات الأدوات المختلفة التي يستخدمها قراصنة النمو ...

Awardo

Awardo

awardo.co

Awardo هي شركة أوروبية توفر سوقًا B2B لتقنيات الأعمال المعتمدة. تم إنشاء النظام الأساسي القائم على المراجعة لتسهيل عملية البحث، وتوفير حلول برمجية ومقدمي خدمات موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. تقع الشركة في رومانيا على مفترق طرق وسط وشرق وجنوب شرق أوروبا، في العاصمة بوخارست، وتطمح إلى أن تصبح منصة الم...

Appvizer

Appvizer

appvizer.com

لمساعدة المحترفين في العثور على البرنامج المناسب لتحسين القدرة التنافسية ونوعية الحياة في العمل. Appvizer عبارة عن أداة مقارنة برامج للمحترفين للعثور بسهولة على البرنامج الذي يسمح لهم بالعمل بشكل أكثر ذكاءً. سواء كنت رجل أعمال أو مديرًا أو مستقلاً أو مستشارًا، يقدم Appvizer إرشادات لجميع المهنيين ف...

FeaturedCustomers

FeaturedCustomers

featuredcustomers.com

إن برنامج "FeaturedCustomers"، النظام الأساسي المرجعي الوحيد للعملاء في العالم لبرامج وخدمات الأعمال B2B، يساعد المشترين المحتملين في B2B على البحث واكتشاف برامج وخدمات الأعمال من خلال المحتوى المرجعي للعملاء المعتمد من البائع مثل شهادات العملاء وقصص النجاح ودراسات الحالة ومقاطع فيديو العملاء. كل يو...

DiscoverCloud

DiscoverCloud

discovercloud.com

يجد صانعو القرار برامج وأدوات الأعمال ويقارنونها عبر عشرات الفئات، بما في ذلك: إدارة علاقات العملاء، وإدارة المشاريع، وذكاء المبيعات، وأتمتة التسويق، وذكاء الأعمال، وبرامج التجارة الإلكترونية، والفواتير، والفواتير، وإدارة الأصول البديلة، والمراقبة الاجتماعية، وتحسين محركات البحث، ومكاتب المساعدة، وا...

CrowdReviews.com

CrowdReviews.com

crowdreviews.com

CrowdReviews.com عبارة عن منصة عبر الإنترنت للمراجعات والتصنيفات التي يتم الحصول عليها من قبل الجمهور. تقوم قائمتها المتزايدة من المستخدمين بإرسال تعليقات بشكل مستمر حول تجربتهم مع المنتجات والخدمات. يحدد هذا كيفية تصنيف المنتجات أو الخدمات الفردية مقارنة ببعضها البعض باستخدام خوارزمية التصنيف الحد...

B2B Stack

B2B Stack

b2bstack.com.br

ستجد في B2B Stack أفضل التقييمات حول الأدوات الأكثر استخدامًا في عالم الأعمال B2B. تعرف على رأي المحترفين الذين يستخدمون الأداة التي تفكر في شرائها بشكل يومي. اكتشف وقارن بين الصفات والعيوب التي يعاني منها المستخدمون قبل الشراء، دون الحاجة إلى الاعتماد فقط على الثقة التي يمنحك إياها البائع. هل أنت...

SoftwareSuggest - Usser

SoftwareSuggest - Usser

softwaresuggest.com

SoftwareSuggest عبارة عن منصة عبر الإنترنت تساعد الشركات والمؤسسات والمهنيين في اختيار أفضل الحلول البرمجية. يعمل برنامج SoftwareSuggest على تبسيط العملية من خلال إدراج برامج الأعمال ومراجعتها ومقارنتها. وفي هذه العملية، يساعد أيضًا بائعي البرامج على اكتشاف العملاء المحتملين والتواصل معهم.

G2 Marketing Solutions

G2 Marketing Solutions

sell.g2.com

G2 Marketing Solutions هي بوابتك إلى أكثر من 90 مليون شخص يبحثون عن البرامج ويقارنونها ويشترونها على G2 كل عام. على مدار 10 سنوات و2 مليون مراجعة، وثق بائعو البرامج في G2 لبناء المصداقية وتعزيز خط أنابيبهم.

PeerSpot

PeerSpot

peerspot.com

تعتبر منصة معلومات الشراء من PeerSpot المكان الذي يذهب إليه محترفو التكنولوجيا للحصول على معلومات عملية وموثوقة حول تكنولوجيا المؤسسة، حتى يتمكنوا من التأكد من أن ما يشترونه هو بالضبط ما يحتاجون إليه. مدعومًا بأكبر مجتمع في العالم من مشتري تكنولوجيا المؤسسات، يوفر PeerSpot مراجعات متعمقة ومنتديات عب...

Crozdesk

Crozdesk

crozdesk.com

يساعد Crozdesk الشركات في العثور على البرامج ومقارنتها عبر جميع فئات البرامج الرئيسية. استكشف الأسعار والميزات ومراجعات المستخدمين والتصنيفات والخصومات والمزيد.

TrustRadius

TrustRadius

trustradius.com

TrustRadius هو موقع مخصص للمحترفين لمشاركة رؤى العالم الحقيقي من خلال مراجعات متعمقة لمنتجات تكنولوجيا الأعمال.

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