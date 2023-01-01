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Soffront

Soffront

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: soffront.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Soffront على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تقدم Sofffront منصة لإدارة علاقات العملاء والتسويق حائزة على جوائز وخدمات تسويقية مُدارة بالكامل. على مدار أكثر من 25 عامًا، ساعدت Sofffront آلاف الشركات في إنشاء علامتها التجارية وجذب المزيد من العملاء المحتملين وإغلاق المزيد من المبيعات. يتيح Sofffront للعملاء إمكانية الوصول إلى فريق تسويق خبير يعمل كفريق موسع خاص بهم. تشمل خدمات التسويق المُدارة المقدمة تصميم مواقع الويب وتحسين محركات البحث والإعلان الرقمي وخدمات التسويق الاجتماعي. تعتمد منصة Sofffront بالكامل على الويب، دون الحاجة إلى تثبيت أي شيء، وتتضمن إدارة العملاء المتوقعين والبريد الإلكتروني والتسويق الاجتماعي وإدارة السمعة والتنقيب عن المبيعات والتنبؤ بها وخدمة العملاء والمزيد. يمكن تكوين النظام الأساسي باستخدام أدوات السحب والإفلات، بدلاً من البرمجة أو الحاجة إلى معرفة خارجية بتكنولوجيا المعلومات.

الموقع الإلكتروني: soffront.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Soffront. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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