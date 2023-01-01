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Skillbee

Skillbee

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الموقع الإلكتروني: skillbee.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Skillbee على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

اكتشف أحدث فرص العمل في الخارج للطلاب الجدد والمرشحين ذوي الخبرة.

الموقع الإلكتروني: skillbee.com

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