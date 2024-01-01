Tarta for Companies هي أداة بحث عن عمل وتطبيق تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة لتبسيط عملية البحث عن عمل. تعمل Tarta كمساعد وظيفي شخصي، وتقوم بتجميع قوائم الوظائف من مصادر مختلفة، مما يضمن مجموعة شاملة وغير مكررة من لوحات الوظائف ومواقع التوظيف، ويتم تحديثها كل ساعة. تهدف هذه الميزة إلى توفير وقت المستخدمين ومنعهم من تفويت الفرص المحتملة. توفر الأداة منصة مركزية للباحثين عن عمل لاستكشاف فرص العمل عبر مجموعة متنوعة من الشركات، بما في ذلك الشركات البارزة مثل Tesla وAmazon وTarget. والجدير بالذكر أن النظام يؤكد على أهمية التوقيت في طلبات التوظيف، مما يتيح للمستخدمين البقاء على اطلاع والتقدم بسرعة. تتفاعل Tarta من خلال أوامر اللغة الطبيعية، مما يسمح للمستخدمين بطلب عمليات البحث عن الوظائف بما يتناسب مع تفضيلاتهم. بالإضافة إلى ذلك، تسهل الأداة التواصل من خلال إخطار المستخدمين بالوظائف الشاغرة ذات الصلة، وحتى تقديم المساعدة في جدولة المقابلات. تعد Tarta for Companies جزءًا من نظام Tarta البيئي الأوسع، حيث تقدم خدماتها لكل من الباحثين عن عمل من الأفراد والشركات. ويهدف إلى أتمتة عملية البحث عن الوظائف وتعزيزها، مما يوفر للمستخدمين الفرص ذات الصلة بكفاءة. توفر الأداة أيضًا مكونًا إضافيًا لـ Chrome/Edge لمزيد من الراحة وقاعدة معرفية للحصول على دعم إضافي.

الموقع الإلكتروني: tarta.ai

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