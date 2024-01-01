Cord عبارة عن أداة مراسلة مباشرة مصممة لمساعدة الأشخاص في العثور على فرص عمل. فهو يسمح للمستخدمين بالتواصل مع أصحاب العمل المحتملين أو فرص العمل من خلال واجهة مراسلة بسيطة وبديهية. تتضمن بعض الميزات الرئيسية لـ Cord ما يلي: * المراسلة المباشرة: يمكّن Cord المستخدمين من إرسال الرسائل والتواصل مباشرة مع الشركات أو الأفراد بشأن فرص العمل المتاحة، دون الحاجة إلى طلبات العمل التقليدية أو السير الذاتية. * التواصل الشخصي: يمكن للمستخدمين صياغة رسائل مخصصة لأصحاب عمل محددين، مع تسليط الضوء على مهاراتهم وخبراتهم ذات الصلة. * سهولة التتبع: يوفر Cord منصة مركزية لتتبع المحادثات ومتابعة العملاء المحتملين وإدارة عملية البحث عن وظيفة. * ملفات تعريف مجهولة: يمكن للمستخدمين إنشاء ملفات تعريف على Cord دون الكشف عن هويتهم الكاملة، مما يسمح لهم باستكشاف الفرص بسرية. تهدف المنصة إلى جعل عملية البحث عن عمل أكثر كفاءة وتخصيصًا من خلال تسهيل الاتصالات المباشرة بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل. ومن خلال الاستفادة من قوة الرسائل المباشرة، يسعى Cord إلى توفير طريقة أكثر جاذبية وفعالية للأشخاص للعثور على وظيفتهم التالية أو فرصة حياتهم المهنية.

الموقع الإلكتروني: cord.co

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