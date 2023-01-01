Singularity University

تعد جامعة Singularity (“SU”) مجتمعًا عالميًا للتعلم والابتكار يستخدم تقنيات هائلة لمواجهة أكبر التحديات في العالم وبناء مستقبل وفير للجميع.

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