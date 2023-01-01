WebCatalog
ShotDeck

ShotDeck

shotdeck.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ShotDeck على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مكتبة الأفلام، لقطة واحدة جميلة في كل مرة. ShotDeck هي أكبر مجموعة من صور الأفلام عالية الوضوح القابلة للبحث بالكامل في العالم. مرحبًا بالمخرجين والمصورين السينمائيين والمصممين والعاملين في مجال الإعلانات وطلاب السينما والفنانين البصريين! لقد اكتشفت للتو سلاحك السري الجديد، وهو أفضل أداة احترافية تعاونية لإضفاء الحيوية على رؤيتك - بدءًا من العرض التقديمي وحتى الإعداد وحتى النشر.

الموقع الإلكتروني: shotdeck.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ShotDeck. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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