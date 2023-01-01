حل إعلان الرؤية الحاسوبية السياقية المدعوم بالذكاء الاصطناعي. يعمل ذلك على تحقيق الدخل من أي محتوى مرئي وضبط الاستهداف من خلال تحديد الكائنات والشعارات والإجراءات والسياق ومطابقتها مع الإعلانات ذات الصلة.

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