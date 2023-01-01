WebCatalog

ShortySMS

ShortySMS

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الموقع الإلكتروني: shortysms.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ShortySMS على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بمفاجأة وإسعاد عملائك من كبار الشخصيات، وأفضل العملاء، وأفضل العملاء المحتملين من خلال الرسائل النصية.

الموقع الإلكتروني: shortysms.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ShortySMS. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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