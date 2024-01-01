SellitPics هو برنامج عبر الإنترنت يقوم بإنشاء رسائل صور تلقائية شديدة التخصيص لتزويدك بمزيد من العملاء والمبيعات على Facebook وLinkedIn والبريد الإلكتروني وأيضًا من صفحاتك المقصودة. الملامح الرئيسية لبرنامج SellitPics: * يرسل رسائل صور شخصية لعملائك المحتملين على وسائل التواصل الاجتماعي. * إرسال رسائل بريد إلكتروني تحتوي على صور مخصصة وتحسين معدلات النقر. * إنشاء صفحات مقصودة مخصصة للغاية تحتوي على صور ونصوص مخصصة. * اسعد وفاجئ عملاءك المحتملين وتذكرهم. * رسالتك تبرز من الرسائل غير المرغوب فيها المزعجة. لا يتم حظرك مرة أخرى. * واجهة سهلة الاستخدام. ستنشئ صورًا مخصصة في دقائق. * يدعم التخصيص على نطاق واسع. استخدمه في أي مكان تريده. * العشرات من القوالب الجاهزة. ابدأ على الفور. * احصل على إمكانية الوصول إلى النماذج العامة التي يشاركها مستخدمون مثلك. * محرر قوالب قوي. قم بتعديل قوالب الأشخاص الآخرين أو أنشئ قالبًا خاصًا بك من الصفر. * استخدم أي كود HTML لاستخدامه في صورك المخصصة.

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الموقع الإلكتروني: getselli.in

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