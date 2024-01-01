SellitPics
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الموقع الإلكتروني: getselli.in
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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
SellitPics هو برنامج عبر الإنترنت يقوم بإنشاء رسائل صور تلقائية شديدة التخصيص لتزويدك بمزيد من العملاء والمبيعات على Facebook وLinkedIn والبريد الإلكتروني وأيضًا من صفحاتك المقصودة. الملامح الرئيسية لبرنامج SellitPics: * يرسل رسائل صور شخصية لعملائك المحتملين على وسائل التواصل الاجتماعي. * إرسال رسائل بريد إلكتروني تحتوي على صور مخصصة وتحسين معدلات النقر. * إنشاء صفحات مقصودة مخصصة للغاية تحتوي على صور ونصوص مخصصة. * اسعد وفاجئ عملاءك المحتملين وتذكرهم. * رسالتك تبرز من الرسائل غير المرغوب فيها المزعجة. لا يتم حظرك مرة أخرى. * واجهة سهلة الاستخدام. ستنشئ صورًا مخصصة في دقائق. * يدعم التخصيص على نطاق واسع. استخدمه في أي مكان تريده. * العشرات من القوالب الجاهزة. ابدأ على الفور. * احصل على إمكانية الوصول إلى النماذج العامة التي يشاركها مستخدمون مثلك. * محرر قوالب قوي. قم بتعديل قوالب الأشخاص الآخرين أو أنشئ قالبًا خاصًا بك من الصفر. * استخدم أي كود HTML لاستخدامه في صورك المخصصة.
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الموقع الإلكتروني: getselli.in
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