نحن نقدم حلول قنوات متعددة لأتمتة دورة علاقات العملاء، بدءًا من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، مروراً بمحركات الاسترداد النقدي والترويج، وحتى خدمة العملاء - تقويم العملاء الخاص بمندوب المبيعات الخاص بك.

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