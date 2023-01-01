Satena، شركة الطيران الكولومبية التي تتمتع بأفضل تغطية وطنية. SATENA هي شركة طيران مملوكة للحكومة الكولومبية ومقرها في بوغوتا، كولومبيا. تعمل في الغالب على الطرق الداخلية. مركزها الرئيسي هو مطار الدورادو الدولي.

الموقع الإلكتروني: satena.com

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