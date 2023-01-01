WebCatalog
Salesflow

Salesflow

salesflowcrm.com.br

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Salesflow على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أفضل عرض لهذا العام وصل! قم بشراء تدفق المبيعات واحصل على: - مسار مبيعات مخصص - تنفيذ مجاني - خصم 15% على أول 12 دفعة شهرية أريد توسيع نطاق مبيعاتي شاهد الفيديو واكتشف إدارة علاقات العملاء (CRM) مع التسويق والمبيعات المتكاملة التي ستعزز مبيعاتك من خلال بيانات وعمليات بسيطة. أريد أن أعرف ببساطة […]

الموقع الإلكتروني: salesflowcrm.com.br

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Salesflow. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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