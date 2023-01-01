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Rapid7

Rapid7

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الموقع الإلكتروني: rapid7.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Rapid7 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تسريع التحول السحابي باستخدام حلول الأمن السيبراني الأولى للممارسين. قم برفع مستوى قدرات SecOps باستخدام MDR، وXDR، وSIEM، وتهديد Intel، وVM.

الموقع الإلكتروني: rapid7.com

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