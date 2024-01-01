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Рамблер/почта

Рамблер/почта

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الموقع الإلكتروني: mail.rambler.ru

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Рамблер/почта على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بإنشاء بريد إلكتروني يتمتع بحماية موثوقة ضد البريد العشوائي والفيروسات! Rambler/mail هو صندوق بريد مريح وسريع يمكنك الاتصال به بعدة عناوين والعمل مع جميع البريد الوارد من خلال واجهة واحدة.

الموقع الإلكتروني: mail.rambler.ru

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Рамблер/почта. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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