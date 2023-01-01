WebCatalog
Rakumo

Rakumo

a-rakumo.appspot.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Rakumo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعمل rakumo بسلاسة مع Google Workspace في البرامج الجماعية وSalesforce في CRM. ويغطي الوظائف ومجالات العمل التي لا يمكن تغطيتها بالوظائف القياسية وحدها، ويمكن للجميع استخدامها واستخدامها بسهولة. ويمكنك شراء الخدمات الضرورية من 1ID، وحل المشكلات بمرونة. مشاكل العمل وفقا لشركتك. يعمل rakumo بسلاسة مع البرامج الجماعية Google Workspace (G Suite سابقًا) وCRM Salesforce. فهو يغطي الوظائف ومجالات العمل التي لا يمكن تغطيتها بالوظائف القياسية وحدها، مما يجعل استخدامها سهلاً ومريحًا لأي شخص. يمكنك شراء الخدمات التي تحتاجها من 1ID وحل مشكلات العمل بمرونة لتناسب شركتك.

الموقع الإلكتروني: rakumo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Rakumo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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