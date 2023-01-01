يعمل rakumo بسلاسة مع Google Workspace في البرامج الجماعية وSalesforce في CRM. ويغطي الوظائف ومجالات العمل التي لا يمكن تغطيتها بالوظائف القياسية وحدها، ويمكن للجميع استخدامها واستخدامها بسهولة. ويمكنك شراء الخدمات الضرورية من 1ID، وحل المشكلات بمرونة. مشاكل العمل وفقا لشركتك. يعمل rakumo بسلاسة مع البرامج الجماعية Google Workspace (G Suite سابقًا) وCRM Salesforce. فهو يغطي الوظائف ومجالات العمل التي لا يمكن تغطيتها بالوظائف القياسية وحدها، مما يجعل استخدامها سهلاً ومريحًا لأي شخص. يمكنك شراء الخدمات التي تحتاجها من 1ID وحل مشكلات العمل بمرونة لتناسب شركتك.

الموقع الإلكتروني: rakumo.com

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