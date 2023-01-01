Quiver Quantitative

أنفقت وول ستريت أكثر من ملياري دولار على البيانات البديلة العام الماضي. نحن نحضره إلى هاتفك، مجانًا. على مدار العام الماضي، قمنا بتجميع العشرات من مجموعات البيانات البديلة وتجميعها، والتي تغطي كل شيء بدءًا من مناقشات WallStreetBets وحتى ممارسة الضغط على الشركات وحتى تداول الأسهم الشخصية من قبل أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الأمريكيين. نحن نسهل العثور على رؤى قابلة للتنفيذ من هذه البيانات، ونحصل على ميزة معلوماتية في السوق.

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