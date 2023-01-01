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Quiver Quantitative

Quiver Quantitative

quiverquant.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Quiver Quantitative على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أنفقت وول ستريت أكثر من ملياري دولار على البيانات البديلة العام الماضي. نحن نحضره إلى هاتفك، مجانًا. على مدار العام الماضي، قمنا بتجميع العشرات من مجموعات البيانات البديلة وتجميعها، والتي تغطي كل شيء بدءًا من مناقشات WallStreetBets وحتى ممارسة الضغط على الشركات وحتى تداول الأسهم الشخصية من قبل أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الأمريكيين. نحن نسهل العثور على رؤى قابلة للتنفيذ من هذه البيانات، ونحصل على ميزة معلوماتية في السوق.

الموقع الإلكتروني: quiverquant.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Quiver Quantitative. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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