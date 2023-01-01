WebCatalog
Quezzies

Quezzies

quezzies.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Quezzies على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أطلق العنان لقوة صوت عميلك. اكتشف الإمكانات الحقيقية لمنتجاتك وخدماتك باستخدام Quezzies، وهي المنصة النهائية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لأتمتة تعليقات العملاء وفهمها والاستفادة منها طوال دورة حياة منتجك.

الموقع الإلكتروني: quezzies.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Quezzies. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Usersnap

Usersnap

usersnap.com

Productify.ai

Productify.ai

app.productify.ai

flowpoint.ai

flowpoint.ai

dashboard.flowpoint.ai

Savio

Savio

savio.io

ProdCamp

ProdCamp

app.prodcamp.com

Trade Foresight

Trade Foresight

app.tradeforesight.com

Influencer Hiring

Influencer Hiring

influencerhiring.com

Affinio Classic

Affinio Classic

platform.affinio.com

Affinio Express

Affinio Express

express.affinio.com

Truely

Truely

truely.com

LearnSmarter.ai

LearnSmarter.ai

learnsmarter.ai

SayData

SayData

app.saydata.tech

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية