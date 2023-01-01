WebCatalog
Qodana Cloud

Qodana Cloud

qodana.cloud

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Qodana Cloud على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Qodana عبارة عن منصة لمراقبة جودة التعليمات البرمجية التي تسمح لك بتقييم سلامة التعليمات البرمجية التي تمتلكها أو تتعاقد معها أو تشتريها.

الموقع الإلكتروني: qodana.cloud

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Qodana Cloud. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Roofstock

Roofstock

roofstock.com

NTD News

NTD News

ntd.com

Ironclad

Ironclad

ironcladapp.com

Parcel

Parcel

parcel.io

Gentrace

Gentrace

gentrace.ai

Rainforest QA

Rainforest QA

rainforestqa.com

Evisort

Evisort

evisort.com

PullRequest

PullRequest

pullrequest.com

Timetonic

Timetonic

home.timetonic.com

Aruba Cloud

Aruba Cloud

arubacloud.com

Trunk

Trunk

trunk.io

EvaluAgent

EvaluAgent

evaluagent.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية