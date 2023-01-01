WebCatalog
Web Factory AI

Web Factory AI

webfactory.ai

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Web Factory AI على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Web Factory عبارة عن منصة تسمح لك بإنشاء موقع الويب الخاص بك وتخصيصه ونشره.

الموقع الإلكتروني: webfactory.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Web Factory AI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Popsy

Popsy

popsy.co

Dialoq AI

Dialoq AI

dialoqai.com

Homestead

Homestead

homestead.com

Success Factory

Success Factory

successfactory.com

Forex Factory

Forex Factory

forexfactory.com

Listly

Listly

list.ly

Prezly

Prezly

prezly.com

Cohesive AI

Cohesive AI

cohesive.so

Webnode

Webnode

webnode.com

Tilda

Tilda


Heyo

Heyo

heyo.com

PrestaShop

PrestaShop

prestashop.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية