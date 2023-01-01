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Homestead

Homestead

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: homestead.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Homestead على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

استخدم برنامج Homestead المجاني لإنشاء مواقع الويب لاختيار التصميم وتخصيصه وإظهاره للعالم. قم بإنشاء موقع الويب الخاص بك اليوم!

الموقع الإلكتروني: homestead.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Homestead. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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