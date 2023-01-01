قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

استخدم برنامج Homestead المجاني لإنشاء مواقع الويب لاختيار التصميم وتخصيصه وإظهاره للعالم. قم بإنشاء موقع الويب الخاص بك اليوم!

الموقع الإلكتروني: homestead.com

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