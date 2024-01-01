QDOS

QDOS

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الموقع الإلكتروني: qdossound.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من QDOS على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مع ازدياد ذكاء الهواتف الذكية، أصبحت أكثر أهمية في حياتنا اليومية. هنا في QDOS، أولوياتنا هي أولوياتك. نحن نعمل على الحفاظ على هاتفك الذكي محميًا بشكل جيد وأن يبدو في أفضل حالاته وبسعر مناسب. نحن نهدف إلى التوصل إلى أفكار جديدة ومبتكرة ومبتكرة للتأكد من أنك تستخدم هاتفك الذكي إلى أقصى إمكاناته - مع حافظات تعمل كحوامل متعددة - مع مكبرات صوت مقاومة للحياة - حتى مع واقيات الشاشة التي لا تحمي فقط شاشتك، ولكن بياناتك، وصحتك.

الموقع الإلكتروني: qdossound.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ QDOS. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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