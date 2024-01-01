TradeX

TradeX

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الموقع الإلكتروني: tradexapp.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TradeX على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

TradeX هي بورصة للتداول بناءً على نتائج الأحداث التي تؤثر على حياتك اليومية. نحن بورصة المشتقات الأكثر بساطة في العالم، حيث يمكنك التداول بنعم أو لا (سواء كان الحدث سيحدث). تسمح TradeX للأشخاص بالتداول على ما يهمهم. أمثلة: تغير المناخ، والنقل، والعملات، والناتج المحلي الإجمالي، وحالات أوميكرون، ومعدل التضخم، وإطلاق الفيلم، والرئيس القادم وأكثر من ذلك بكثير.

الموقع الإلكتروني: tradexapp.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TradeX. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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