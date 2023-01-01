PrintTrace، كل شيء في برنامج إدارة واحد. يساعدك PrinTrace على تقديم عروض الأسعار لخدمات الطباعة والطباعة. هناك وظائف مخصصة لعرض أسعار التنسيقات الصغيرة والكبيرة، وطباعة الأوفست والطباعة الرقمية، وآلات التطريز وطاولات القطع. لن تسمع عملائك مرة أخرى يقولون "أمس، أخبرني زميلك بسعر مختلف." يساعد PrinTrace على تجنب الأخطاء، من خلال المساعدة في مرحلة عرض الأسعار من خلال الخطوات الإرشادية. PrinTrace هو برنامج سحابي يحترم أقصى معايير الأمان ويتيح لك متابعة أعمالك أينما كنت. باستخدام تقنية السحابة، يمكنك الاتصال بأي أجهزة ثابتة مثل جهاز الكمبيوتر الشخصي أو جهاز Mac أو الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي. وسوف تحافظ دائمًا على مستويات عالية من الأداء. فقط مع اتصال بالإنترنت، وسوف تكون على الفور في المتجر! أثناء استخدام PrinTrace، لن تواجه أبدًا مشكلات تتعلق بالفيروسات وبيانات النسخ الاحتياطي واستمرارية الأعمال.

الموقع الإلكتروني: printrace.eu

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