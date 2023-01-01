WebCatalog
PrinTrace

PrinTrace

printrace.eu

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PrinTrace على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

PrintTrace، كل شيء في برنامج إدارة واحد. يساعدك PrinTrace على تقديم عروض الأسعار لخدمات الطباعة والطباعة. هناك وظائف مخصصة لعرض أسعار التنسيقات الصغيرة والكبيرة، وطباعة الأوفست والطباعة الرقمية، وآلات التطريز وطاولات القطع. لن تسمع عملائك مرة أخرى يقولون "أمس، أخبرني زميلك بسعر مختلف." يساعد PrinTrace على تجنب الأخطاء، من خلال المساعدة في مرحلة عرض الأسعار من خلال الخطوات الإرشادية. PrinTrace هو برنامج سحابي يحترم أقصى معايير الأمان ويتيح لك متابعة أعمالك أينما كنت. باستخدام تقنية السحابة، يمكنك الاتصال بأي أجهزة ثابتة مثل جهاز الكمبيوتر الشخصي أو جهاز Mac أو الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي. وسوف تحافظ دائمًا على مستويات عالية من الأداء. فقط مع اتصال بالإنترنت، وسوف تكون على الفور في المتجر! أثناء استخدام PrinTrace، لن تواجه أبدًا مشكلات تتعلق بالفيروسات وبيانات النسخ الاحتياطي واستمرارية الأعمال.

الموقع الإلكتروني: printrace.eu

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PrinTrace. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Carbonite

Carbonite


Sleek Bill

Sleek Bill

sleekbill.in

Arc Studio

Arc Studio

arcstudiopro.com

CEAAR

CEAAR

ceaar.com

ScalePad Backup Radar US

ScalePad Backup Radar US

scalepad.com

ScalePad Backup Radar EU

ScalePad Backup Radar EU

scalepad.com

Bluejay

Bluejay

bluejay.finance

Gabriel Software

Gabriel Software

gabrielsoft.com

Aruba Cloud

Aruba Cloud

arubacloud.com

OpenDrive

OpenDrive

opendrive.com

QuickBooks Online

QuickBooks Online


Druva

Druva


    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية