إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومشاركتها وإعادة مزجها. يوفر بليني واجهة خفيفة الوزن لتحويل مطالبتك إلى تطبيق قابل للمشاركة. يمكن لأي شخص تشغيل تطبيقك مجانًا باستخدام مدخلاته الخاصة، أو إعادة مزجه لإنشاء إصدار جديد.

الموقع الإلكتروني: pliny.app

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