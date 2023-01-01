Visual Studio Code Web

إصدار خفيف الوزن من VS Code يعمل بشكل كامل في المتصفح. افتح مجلدًا على جهازك المحلي وابدأ في البرمجة. مع توفر vscode.dev، بدأنا أخيرًا في تحقيق رؤيتنا الأصلية لبناء أداة تطوير يمكن تشغيلها بالكامل بدون خادم في المتصفح.

الموقع الإلكتروني: vscode.dev

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