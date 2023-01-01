Stacks عبارة عن أداة لإدارة المشاريع متعددة الإمكانات تعمل فوق مجلد محلي.

الموقع الإلكتروني: stacks.rocks

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