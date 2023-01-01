واجهة المستخدم/تصميم التجربة - تعاوني وإبداعي. تعزيز العمل الجماعي الرقمي. النموذج الأولي والتصميم والبرمجة والتسليم باستخدام أداة Pixso الشاملة.

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