WebCatalog
PixieBrix

PixieBrix

app.pixiebrix.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PixieBrix على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

امتداد واحد لزيادة الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة والمزيد. جاهز للمؤسسات، ومتعدد الاستخدامات وقابل للتكوين، ويتكامل مع أي حل.

الموقع الإلكتروني: pixiebrix.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PixieBrix. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

HireVue

HireVue

app.hirevue.com

DeepOpinion

DeepOpinion

studio.deepopinion.ai

Jurny

Jurny

mos.jurny.com

eShipz

eShipz

app.eshipz.com

Jedox

Jedox

jedox.com

ThoughtExchange

ThoughtExchange

my.thoughtexchange.com

Moosend

Moosend

identity.moosend.com

Rho

Rho

bank.rho.co

1CRM

1CRM

1crm.com

Aloware

Aloware

app.aloware.com

Tufin

Tufin

portal.tufin.com

BenchmarkONE

BenchmarkONE

app.hatchbuck.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية