مجتمع شامل، وصول حصري. انضم إلى PINK Nation، وقم بتنزيل تطبيق VS PINK للتسوق، وكن عضوًا والمزيد هنا! Pink (منمق PINK) هو خط ملابس داخلية وملابس من إنتاج Victoria's Secret، وهي شركة فرعية سابقة لـ L Brands، تستهدف النساء الأصغر سنًا من خطها الرئيسي. الفئة السكانية المستهدفة تتكون من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 22 سنة.

الموقع الإلكتروني: pink.victoriassecret.com

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