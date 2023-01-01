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PINK Nation

PINK Nation

pink.victoriassecret.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PINK Nation على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مجتمع شامل، وصول حصري. انضم إلى PINK Nation، وقم بتنزيل تطبيق VS PINK للتسوق، وكن عضوًا والمزيد هنا! Pink (منمق PINK) هو خط ملابس داخلية وملابس من إنتاج Victoria's Secret، وهي شركة فرعية سابقة لـ L Brands، تستهدف النساء الأصغر سنًا من خطها الرئيسي. الفئة السكانية المستهدفة تتكون من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 22 سنة.

الموقع الإلكتروني: pink.victoriassecret.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PINK Nation. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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