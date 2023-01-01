محادثة عائمة مع قوة ChatGPT على جميع مواقع الويب. استأنف محادثتك باستخدام واجهة قوية. تضمين النتيجة لجميع المدخلات بنقرة واحدة. استخدم مطالباتك في كل مكان. مساعد مرن لأية مواقع.

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