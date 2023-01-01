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Paperless Movement

Paperless Movement

paperlessmovement.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Paperless Movement على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

حان الوقت لإنجاز الأمور. إنتاجيتك. طريقك. توقف عن إضاعة الوقت في استرجاع معلوماتك المتناثرة. تخلص من التبديل المستمر بين التطبيقات والذي يجعلك تشعر بعدم الإنتاجية وابدأ في التركيز على أولوياتك الحقيقية. تطوير القدرة على تصميم وتنفيذ نظام إنتاجي مصمم خصيصًا لتلبية احتياجاتك الفريدة.

الموقع الإلكتروني: paperlessmovement.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Paperless Movement. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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