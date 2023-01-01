WebCatalog
50 Hacks

50 Hacks

50hacks.co

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 50 Hacks على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اكتب النصائح التي تساعدك على إنجاز الأمور (لا حاجة إلى حساب). الإنترنت يصوت على أفضلها. اكتشف القائمة الجماعية لأفضل 50 اختراقًا للإنتاجية!

الموقع الإلكتروني: 50hacks.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 50 Hacks. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Focusmate

Focusmate

focusmate.com

Get Things Done

Get Things Done

getthingsdone.io

InThisOrder

InThisOrder

inthisorder.app

Legend

Legend

legendapp.com

Crucial Human

Crucial Human


TickTick

TickTick


Questmate

Questmate

questmate.com

Taskord

Taskord

taskord.com

GTaskD

GTaskD


Paperless Movement

Paperless Movement

paperlessmovement.com

FacileThings

FacileThings

facilethings.com

Bard

Bard

bard.google.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية