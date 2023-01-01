البحث عن عقود القطاع العام والفوز بها. تحديد الفرص الجديدة وتقديم العطاءات للفوز بمناقصات المجلس وNHS والحكومة.

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