حلول مبنية من الألف إلى الياء للحكومة. بنيت لخدمة الناس الذين يخدمون الناس. تعمل مجموعة الموارد البشرية في NEOGOV على تمكين الموارد البشرية في القطاع العام من تبسيط العمليات في منصة مركزية.

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