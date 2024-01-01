توفر شركة Tyler Technologies (رمزها في بورصة نيويورك: TYL) خدمات برمجية وتقنية متكاملة للقطاع العام. تعمل حلول تايلر الشاملة على تمكين الهيئات الحكومية المحلية والولائية والفدرالية من العمل بكفاءة وشفافية مع السكان ومع بعضهم البعض. من خلال ربط البيانات والعمليات عبر أنظمة متباينة، تعمل حلول Tyler على تحويل كيفية حصول العملاء على رؤى قابلة للتنفيذ حول الفرص والحلول لمجتمعاتهم. لدى Tyler أكثر من 40,000 عملية تثبيت ناجحة في ما يقرب من 13,000 موقع، ولديها عملاء في جميع الولايات الخمسين، وكندا، ومنطقة البحر الكاريبي، وأستراليا، وغيرها من المواقع الدولية. تم تكريم تايلر عدة مرات من حيث النمو والابتكار، بما في ذلك قائمة GovTech 100 لشركة Government Technology. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول Tyler Technologies، وهي شركة مدرجة على مؤشر S&P 500 ومقرها في بلانو، تكساس، على tylertech.com.

الموقع الإلكتروني: tylertech.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tyler Technologies. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.