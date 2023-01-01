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OpenRice

OpenRice

openrice.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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OpenRice.com هو أكبر دليل للمطاعم ومحرك بحث لمراجعة الأطعمة في هونغ كونغ، حيث يوفر أحدث المعلومات عن الطعام وعروض المطاعم والوصفات الموسمية. باستخدام خدمات البحث عن المطاعم في هونج كونج وماكاو في OpenRice، يمكنك بسهولة العثور على مطعمك المفضل سواء كنت ترغب في تناول الطعام الياباني أو طعام شنغهاي أو الطعام الإيطالي أو الوعاء الساخن أو بوفيه الفندق.

الموقع الإلكتروني: openrice.com

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