اجمع الدردشات من FB وLINE وIG للرد في شاشة واحدة. مع روبوت يمكنه التبديل للعمل مع المسؤول. المساعدة في جمع معلومات العملاء ومتابعة حالات العملاء. قياس أداء الفريق بشكل فعال تتوفر نسخة تجريبية مجانية، وسهلة التثبيت، وجاهزة للاتصال بجميع أنظمة عملك.

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