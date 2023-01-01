نظام إدارة متجر كامل الذي يلبي احتياجات البائعين عبر الإنترنت إنشاء متاجر غير محدودة أكمل مخزون المنتجات باستخدام نظام FB Live لإنشاء أوامر تلقائية. وهذا يجعل كل عملية بيع أسهل من ذي قبل.

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