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Fig

Fig

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الموقع الإلكتروني: fig.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Fig على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

سطر الأوامر من الجيل التالي. مصدر الحقيقة لأسرار فريقك ونصوصه وبيانات اعتماد SSH.

الموقع الإلكتروني: fig.io

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