Northbeam is a marketing intelligence platform that provides brands with media mix modeling, multi-touch attribution, and incrementality, all powered by machine learning and first-party data. With Northbeam's advanced browser-based platforms, brands can attribute sales to ads, forecast marketing revenue, and run more efficient marketing than ever before.

الفئات :

الموقع الإلكتروني: northbeam.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Northbeam. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.