Nomad Coder

الشركات الناشئة استنساخ. تعلم البرمجة. البرمجة تدور حول إنشاء شيء حقيقي! تعلم البرمجة من خلال إنشاء خدمات حقيقية.

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