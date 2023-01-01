Nitter
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الموقع الإلكتروني: nitter.net
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Nitter على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Nitter هو عميل تويتر.
الموقع الإلكتروني: nitter.net
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