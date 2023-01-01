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Nitter

Nitter

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: nitter.net

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Nitter على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Nitter هو عميل تويتر.

الموقع الإلكتروني: nitter.net

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