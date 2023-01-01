WebCatalog
NiR IAS

NiR IAS

nirias.in

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من NiR IAS على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

NiR هي المؤسسة الوحيدة في هارتلاند البنغالية التي تقوم بتدريب الطلاب على UPSC باللغة البنغالية. لقد أتت NiR بفرصة رائعة للطلاب الذين يريدون التحضير لـ UPSC ولكن لا يمكنهم ذلك بسبب ضعفهم في اللغة الإنجليزية.

الموقع الإلكتروني: nirias.in

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ NiR IAS. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Calhoun Liberty Employees Credit Union

Calhoun Liberty Employees Credit Union

clecu.org

BrightHire

BrightHire

brighthire.com

TrainPal

TrainPal

mytrainpal.com

Games to Learn English

Games to Learn English

gamestolearnenglish.com

Snagajob

Snagajob

snagajob.com

Careerwill

Careerwill

careerwill.com

Testbook

Testbook

testbook.com

Canvas E-zigurat

Canvas E-zigurat

e-zigurat.com

CyberSecLabs

CyberSecLabs

cyberseclabs.co.uk

American Airlines Credit Union

American Airlines Credit Union

aacreditunion.org

Birzeit University Portal

Birzeit University Portal

birzeit.edu

StudyIQ

StudyIQ

studyiq.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية