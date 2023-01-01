NiR هي المؤسسة الوحيدة في هارتلاند البنغالية التي تقوم بتدريب الطلاب على UPSC باللغة البنغالية. لقد أتت NiR بفرصة رائعة للطلاب الذين يريدون التحضير لـ UPSC ولكن لا يمكنهم ذلك بسبب ضعفهم في اللغة الإنجليزية.

الموقع الإلكتروني: nirias.in

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