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Nimble Rx

Nimble Rx

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الموقع الإلكتروني: nimblerx.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Nimble Rx على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يتعاون Nimble Rx مع صيدليات مستقلة ومحلية ومتخصصة لتسهيل مراجعة الوصفات الطبية وفحصها وتسليمها إلى باب منزلك أكثر من أي وقت مضى.

الموقع الإلكتروني: nimblerx.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Nimble Rx. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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