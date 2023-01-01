WebCatalog
InstantScripts

InstantScripts

instantscripts.com.au

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من InstantScripts على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يتم تسليم النصوص البرمجية عبر الإنترنت واستشارات الرعاية الصحية عن بعد والأدوية الموصوفة إلى باب منزلك. قم بإدارة صحتك بسهولة باستخدام InstantScripts®. انضم إلى أكثر من 300000 شخص آخر قاموا بتوفير الوقت والمال باستخدام InstantScripts®.

الموقع الإلكتروني: instantscripts.com.au

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ InstantScripts. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Felix Health

Felix Health

felixforyou.ca

ASDA

ASDA

asda.com

Beer52

Beer52

beer52.com

Experian UK

Experian UK

experian.co.uk

MyChart

MyChart

mychart.org

Finder

Finder

finder.com

MYPARCELASIA

MYPARCELASIA

myparcelasia.com

Nimble Rx

Nimble Rx

nimblerx.com

Splendies

Splendies

splendies.com

CVS Caremark

CVS Caremark

caremark.com

Cove

Cove

withcove.com

ClickView

ClickView

clickvieweducation.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية