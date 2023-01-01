WebCatalog
Beer52

Beer52

beer52.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Beer52 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

انضم إلى نادي Craft Beer رقم 1 في المملكة المتحدة. مجموعة مختارة يدويًا من المشروبات الصغيرة يتم توصيلها إلى باب منزلك!

الموقع الإلكتروني: beer52.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Beer52. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

RateBeer

RateBeer

ratebeer.com

Voilà

Voilà

voila.ca

Splendies

Splendies

splendies.com

InstantScripts

InstantScripts

instantscripts.com.au

Felix Health

Felix Health

felixforyou.ca

Brooklinen

Brooklinen

brooklinen.com

BarkBox

BarkBox

barkbox.com

ASDA

ASDA

asda.com

Merchly

Merchly

merchly.com

Sendle

Sendle

sendle.com

Costco Canada

Costco Canada

costco.ca

Streamily

Streamily

streamily.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية