نستله نسبريسو إس إيه (بالإنجليزية: Nestlé Nespresso SA)‏، تُتداول باسم نسبريسو، هي وحدة تشغيل تابعة لمجموعة نستله، ومقرها في لوزان، سويسرا. تقوم آلات نسبرسو بتحضير الإسبريسو والقهوة من كبسولات القهوة، وهي نوع من الحاويات المخصصة للاستخدام الفردي مسبقًا، أو الكبسولات القابلة لإعادة الاستخدام، من حبوب البن المطحونة، وأحيانًا مع نكهات إضافية.

الموقع الإلكتروني: nespresso.com

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